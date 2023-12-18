الأسهم السعودية تغلق الإثنين مرتفعة بقيادة شركة مبكو

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، الإثنين، على ارتفاع بقيادة شركة مبكو ، إذ ارتفع المؤشر بنسبة 0.7%، ليصل إلى 11676 نقطة، وبتداولات بلغت 6.417 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة، نحو 260.537 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.112 تريليون ريال.

صعود سهم شركة مبكو

ارتفعت أسهم 109 شركات، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 100، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركة مبكو ، وتشب، والباحة، والعمران، وساكو، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، دار الأركان، والإنماء ريت للتجزئة، والآمار، وأسواق العثيم، والأبحاث والإعلام الأكثر انخفاضا.

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو على ارتفاع بنسبة 0.9%، عند 23570 نقطة، وبتداولات بلغت 19.495 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.893 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 46.645 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 22 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 27، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.