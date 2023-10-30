الأسهم السعودية تغلق الإثنين مرتفعة بقيادة الصناعات الكهربائية

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تاسي، تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع بقيادة شركة الصناعات الكهربائية ،إذ ارتفع المؤشر بنسبة 0.5%، عند 10535 نقطة، وبتداولات بلغت 4.905 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 171.951 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.796 تريليون ريال.

صعود شركة الصناعات الكهربائية

ارتفعت أسهم 156 شركة، بنهاية تعاملات اليوم، فيما انخفضت 62، من بين 230 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الصناعات الكهربائية، وملاذ للتأمين، وكابلات الرياض، وإم آي إس، ومرافق الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم الأبحاث والإعلام، وسدافكو، ومبكو، والأسماك، وصناعة الورق، الأكثر انخفاضا.

انخفاض مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية نمو على انخفاض بنسبة 0.5% عند 22490 نقطة، وبتداولات بلغت 15.458 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 1.547 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 48.946 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 23 شركة بنهاية تعاملات اليوم، فيما انخفضت 27، من بين 72 شركة مدرجة في السوق الموازية.