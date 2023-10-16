الأسهم السعودية تغلق الإثنين مرتفعة بقيادة مجموعة صافولا

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع بقيادة مجموعة صافولا ، إذ ارتفع المؤشر بنسبة 0.8%، ليصل إلى 10622 نقطة، وبتداولات بلغت 5.072 مليار ريال.

وأظهرت بيانات صادرة عن «تداول»، أن كمية الأسهم المتداولة بلغت نحو 179.176 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.903 تريليون ريال.

صعود مجموعة صافولا

وارتفعت أسهم 149 شركة بنهاية تعاملات اليوم، فيما انخفضت 67، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، مجموعة صافولا ، والصقر للتأمين، وأكوا باور، والزامل للصناعة، وبوبا العربية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، وقت اللياقة، والكيميائية، ونسيج، ومعادن، وأنابيب، الأكثر انخفاضا.

وأغلق مؤشر السوق الموازية «نمو» على ارتفاع بنسبة 2.6%، ليصل إلى 22626 نقطة، وبتداولات بلغت 19.516 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.349 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 46.401 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 29 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 21، من بين 69 شركة مدرجة في السوق الموازية.