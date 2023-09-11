الأسهم السعودية تغلق الإثنين مرتفعة بقيادة «اليمامة للحديد»

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» على ارتفاع بقيادة اليمامة للحديد، إذ ارتفع بنسبة 0.7% اليوم الإثنين، ليصل إلى 11235 نقطة، وبتداولات 6.504 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول» بلغت كمية الأسهم المتداولة 231.709 مليون سهم، والقيمة السوقية نحو 11.198 تريليون ريال.

صعود سهم اليمامة للحديد

وارتفعت أسهم 157 شركة، فيما انخفضت 60، من بين 229 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، اليمامة للحديد، وفيبكو، وشاكر، والباحة، والخزف السعودي، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم عذيب للاتصالات، وسمو، وأنابيب، ووفرة، والأندلس، الأكثر انخفاضًا.

وترواحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00% و 9.95%.

وأنهى مؤشر السوق الموازية «نمو» تداولات اليوم على انخفاض بنسبة 1.26% ليصل إلى 22556 نقطة، وبتداولات بلغت 43.010 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.760 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.634 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 19 شركة، فيما انخفضت 30، من بين 66 شركة مدرجة في السوق الموازية.