الأسهم السعودية تغلق الإثنين متراجعة بقيادة «أميانتيت»

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.44% خاسرًا 49.47 نقطة ليغلق عند مستوى 11197.46 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.11% خاسرًا 21.76 نقطة ليغلق عند مستوى 19002.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 139.3 مليون سهم بقيمة 5.7 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية الإثنين

وهبط 14 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الاستثمار والتمويل بنسبة 3.67%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.83%، يليه قطاعي النقل، وتجزئة الأغذية بنسبة 0.86%، 0.8%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.63%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.5%، ثم قطاعي المرافق العامة والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.17%، وأخيرًا إنتاج الأغذية بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.55%، ثم قطاعات الإعلام والترفيه، والخدمات الاستهلاكية، والسلع طويلة الأجل، وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.73%، 0.66%، 0.53%، 0.51%، على التوالي.

وقفز 105 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “مجموعة الحكير” بنسبة 9.94%، ثم سهم “الحكير” بنسبة 9.94%، ثم سهم “ريدان” بنسبة 9.89%، وتراجع 102 سهم على رأسها سهم “أميانتيت” بنسبة 9.97%، ثم سهم “شمس” بنسبة 6.51%، ثم سهم “مجموعة تداول” بنسبة 6.14%، فيما تصدر سهم “مجموعة تداول” قائمة الأكثر نشاطا بحسب القيمة وبلغ 427.8 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% رابحًا 21.40 نقطة ليغلق عند مستوى 7644.44 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.24% رابحًا 20.51 نقطة ليغلق عند مستوى 8578.22 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.45% رابحًا 25.56 نقطة ليغلق عند مستوى 5672.84 نقطة، ونما مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.66% رابحًا 38.44 نقطة ليغلق عند مستوى 5879.55 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 271.9 مليون سهم بقيمة 63.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12621 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 2.99%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.65%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.35%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.55%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.42%، وأخيرًا قطاعي المواد الأساسية، والبنوك بنسبة 0.13%، 0.11%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات التكنولوجيا، والمنافع، والصناعة بنسبة 3.19%، 0.5%، 0.11%، على التوالي.