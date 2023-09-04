الأسهم السعودية تغلق الإثنين متراجعة بقيادة شركات الباحة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» اليوم الإثنين، على انخفاض بقيادة شركات الباحة ، إذ هبط المؤشر بنسبة 0.2%، ليصل إلى 11430 نقطة، وبتداولات بلغت 5.376 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 188.740 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.407 تريليون ريال.

تراجع شركات الباحة

انخفضت أسهم 151 شركة، فيما ارتفعت 65، من بين 228 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات التعاونية، وعذيب للاتصالات، وأكوا باور، والموارد، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات الباحة، والوطنية للتعليم، وعلم، وجاكو، وريدان الأكثر انخفاضا.

وترواحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.91% و 6.25%.

استقرار مؤشر نمو

استقر مؤشر السوق الموازية «نمو»، بنهاية تعاملات اليوم ، عند 23583 نقطة، وبتداولات بلغت 33.019 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.638 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 50.968 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 25 شركة، فيما انخفضت 28، من بين 66 شركة مدرجة في السوق الموازية.