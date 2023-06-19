الأسهم السعودية تغلق الإثنين متراجعة بقيادة صدر للخدمات اللوجستية

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم الاثنين على تراجع بنسبة 0.83% بقيادة صدر للخدمات اللوجستية ، إذ اختتم المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – الجلسة على انخفاض بنحو 95.19 نقطة ليسجل 11,421.70 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 303.0 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 6.1 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 440.2 ألف صفقة.

تراجع صدر للخدمات اللوجستية

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، فكانت أسهم شركات الباحة للاستثمار والتنمية ، الموارد، أكوا باور، نادك، الأصيل هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات صدر للخدمات اللوجستية ، سايكو، المواساة، تْشب، المتحدة للتأمين هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات, لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.25% و 9.94% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية – نمو حد أعلى – تعاملات اليوم على تراجع أيضا بواقع 813.22 نقطة مسجلا 28,174.84 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 62.2 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 515.6 ألف سهم، تمت من خلال 5,110 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية ، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 32 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 118 شركة، وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية – نمو حد أعلى – ارتفاعا بأسهم 19 شركة، وانخفاضا لأسهم 38 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.