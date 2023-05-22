الأسهم السعودية تغلق الإثنين متراجعة بقيادة دار المعدات الطبية والعلمية

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم الإثنين على تراجع بقيادة دار المعدات الطبية والعلمية، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – على انخفاض بنحو 12.63 نقطة ليسجل 11,329.19 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 212 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 6.8 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 437.3 صفقة.

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، فقد تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.93% و 3.10% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

تراجع سهم دار المعدات الطبية والعلمية

وارتفع سهم أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة بنسبة 9.93% إلى 60.9 ريال، وتلاه سهم الدوائية وأيان للاستثمار ونسيج العالمية التجارية ومهارة للموارد البشرية.

وتراجع سهم دار المعدات الطبية والعلمية بنسبة 4.09% إلى 72.7 ريال، وتلاه سهم علم ودله للخدمات الصحية وعطاء التعليمية والدريس، بحسب بيانات بلومبرج.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية – نمو حد أعلى – تعاملات اليوم على تراجع بواقع 183.81 نقطة مسجلا 20,504.00 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 33.9 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 560.6 مليون سهم، تمت من خلال 2,506 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية ، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 121 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 95 شركة، وفي الوقت نفسه شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية – نمو حد أعلى – ارتفاعا بأسهم 23 شركة، وانخفاضا لأسهم 27 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.