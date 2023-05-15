الأسهم السعودية تغلق الإثنين متراجعة بقيادة «الآمار الغذائية»

تراجع سوق الأسهم السعودية “تداول”، في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين بقيادة “الآمار الغذائية”؛ وذلك للجلسة الثانية على التوالي؛ متأثرا بانخفاض جماعي للقطاعات الكبرى، ووسط تحسن بالتداولات بالمقارنة بالجلسة الماضية.

وانخفض المؤشر العام للسوق السعودية “تاسي” بنسبة 1.04% ، بخسارة بلغت 118.23 نقطة بعدما وصل لمستوى 11230.20 نقطة.

وشهدت حركة التداولات ارتفاعاً واضحاً خلال تعاملات اليوم على كافة المستويات، إذ ارتفعت أحجام التداول إلى 220.77 مليون سهم، مقارنة بـ154.36 مليون سهم خلال تعاملات أمس ، كما سجلت السيولة ارتفاعاً لتصل إلى 6.29 مليار ريال مقابل 4.52 مليار ريال حجم سيولة السوق بجلسة أمس الأحد.

تراجع سهم الآمار الغذائية

وتزامن مع تراجع السوق اليوم انخفاض 114 سهماً، تصدرهم سهم “الآمار الغذائية ” الذي انخفض بنحو 4.61% إلى 128.2 ريال، وتلاه سهم الباحة للاستثمار والتنمية والبنك العربي الوطني وبنك البلاد والبنك السعودي الفرنسي.

وارتفع أداء 95 سهماً بصدارة سهم “الشرق الأوسط للرعاية الصحية” بنسبة ارتفاع بلغت 9.93%. إلى 95 ريال سعودي، وتلاه مجموعة أنعام الدولية القابضة والصقر للتأمين التعاوني والتعاونية للتأمين.

واحتل سهم “أرامكو السعودية” نشاط التداول من حيث السيولة بنحو 411.37 مليون ريال، فيما جاء سهم “دار الأركان” على رأس الأسهم الأنشط من حيث الكمية بنحو 22.65 مليون سهم.

وعلى صعيد أداء القطاعات تراجع أداء 12 قطاعاً أبرزهم قطاع “البنوك”، المتراجع بنسبة 1.8%، كما انخفض أداء قطاع “الطاقة” بنسبة 1.70%، وسجل قطاع “المواد الأساسية” تراجعاً بنسبة 0.54%، وأغلق قطاع “الاتصالات ” متراجعاُ بنحو 0.18%.

وفي المقابل ارتفع أداء 9 قطاعات أخرى تصدرهم قطاع “الأدوية” بنسبة 3.73%، تلاه قطاع التامين بنسبة 2.68%، كما ارتفع أداء قطاع “الإعلام” بنحو 2.32%.

أما بالنسبة لأداء السوق الموازية – نمو، فقد سجل ارتفاعاً بنحو 0.83%، لمستوى 20565.73 نقطة بمكاسب بلغت 168.42 نقطة.

وتصدر الارتفاعات سهم “المركز الآلي” بنسبة 9.32%، فيما كان سهم “كير” الأكثر تراجعاً بنحو 9.48%.

وسجل سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة أمس الأحد باللون الأحمر، وأغلق المؤشر العام للسوق “تاسي” متراجعاً 0.39%، بخسائر بلغت 44.35 نقطة، هبط بها إلى مستوى 11,348.43 نقطة.