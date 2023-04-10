الأسهم السعودية تغلق الإثنين متراجعة بقيادة «الشرقية للتنمية»

شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية تراجعا خلال تعاملات اليوم الإثنين بقيادة شركة الشرقية للتنمية ، متخليا عن الأرباح التي حققها أمس، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – على انخفاض بنسبة 0.55% بما يعادل 60.30 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,905.48 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 207.7 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 5.3 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 344 صفقة.

صعود سهم الشرقية للتنمية

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، فكانت أسهم شركات صدر، أنعام القابضة، الباحة، جبسكو، بحر العرب هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، الكثيري، أسمنت العربية، طيبة، مرافق هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات, لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض من 3.29% – 9.96% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وتصدرت شركة الشرقية للتنمية قائمة الشركات الأكثر تراجعا، حيث هبط سهمها بنسبة 6.15% إلى 56.5 ريال سعودي.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية – نمو حد أعلى – تعاملات اليوم على تراجع أيضا بنحو 24.84 نقطة مسجلا 20,039.15 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 17.9 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 442.7 ألف سهم، تمت من خلال 2,056 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية ، فقد شهد مؤشر “تاسي” الرئيسي ارتفاعا لأسهم 92 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 120 شركة، وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية – نمو حد أعلى – ارتفاعا بأسهم 18 شركة، وانخفاضا لأسهم 26 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.