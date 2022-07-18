الأسهم السعودية تغلق الإثنين على مكاسب قوية بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط

أنهى المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية، تعاملات الإثنين على مكاسب قوية للجلسة الثانية على التوالي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط.

وواصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الإثنين، مدعومة بضعف الدولار وشح الإمدادات، مما عوض المخاوف بشأن الركود واحتمال أن تؤدي إغلاقات واسعة النطاق في الصين لمكافحة “كوفيد-19” إلى خفض الطلب مرة أخرى على الوقود.

أداء الأسهم السعودية الإثنين

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر عند التسوية، 69 سنتا أو 0.7% إلى 101.85 دولار للبرميل، بعد زيادة 2.1% يوم الجمعة، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 27 سنتا، أو 0.3%، لتصل إلى 97.86 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9% في الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر تاسي عند الإغلاق بنسبة 2.33% ما يعادل 262 نقطة، ليصعد المؤشر إلى مستوى 11555 نقطة. وكان المؤشر سجل ارتفاعا بنسبة 1.16% في جلسة أمس الأحد.

وبلغت قيمة التداولات نحو 5.8 مليار ريال، عبر التداول على نحو 163 مليون سهم.

وتشهد الأسهم المدرجة حديثا بالسوق السعودية ارتفاعات قياسية، إذ سجل سهم “كير” ارتفاعا بأكثر من 60% خلال يومين، كما صعد السهم في نهاية جلسة اليوم بنسبة 29.8% ليصل إلى 57.4 ريال.

واستقبلت السوق الموازية “نمو” السعودية، أمس الأحد، إدراج وبدء التداول على أسهم شركة “كير الدولية” كإدراج مباشر، بسعر استرشادي يبلغ 34 ريالا.

وارتفعت أسعار 159 سهماً مقابل تراجع 46 سهماً من إجمالي 215 شركة مدرجة.

وتصدر الارتفاعات سهم “معادن” بنسبة 9.98% عند سعر 50.7 ريالا للسهم، تلاه سهم “سبكيم العالمية” بنسبة 9.92% عند سعر 43.7 ريال، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم “كيمانول” بنسبة ارتفاع 7.57% مسجلا 32.7 ريال.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر تراجعا سهم “التأمين العربية” بنسبة هبوط 9.9% عند سعر 15.96 ريال، تلاه سهم “المتحدة للتأمين” بنسبة 6.5% عند سعر 24.3 ريال.

وعلى مستوى قيم التداول تصدر سهم “الراجحي” بنحو 419.7 مليون ريال عبر تداول 11.7 مليون سهم.