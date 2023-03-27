الأسهم السعودية تغلق الإثنين على صعود طفيف بقيادة «تكوين»

استقر مؤشر سوق الأسهم السعودية بنهاية تعاملات يوم الإثنين قرب مستويات إغلاقه أمس، بعدما أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – جلسة اليوم على صعود طفيف بنسبة 0.04%، بما يعادل 4.25 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,463.61 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 231.4 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 7 مليارات ريال، تمت من خلال 421.2 صفقة.

أداء سوق الأسهم السعودية

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، فكانت أسهم شركات تكوين، الكثيري، زين السعودية، جاكو، الدريس هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات سابك للمغذيات الزراعية، الآمار، أنابيب، العربي، ساب هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 2.73% و 9.95%خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية – نمو حد أعلى – تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف أيضا بنحو 16.15 نقطة ليستقر عند مستوى 19,247.78 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 29.8 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 277.2 ألف سهم، تمت من خلال 1,953 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية ، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 156 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 57 شركة، وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية – نمو حد أعلى – ارتفاعا بأسهم 26 شركة، وانخفاضا لأسهم 16 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.