الأسهم السعودية تغلق الإثنين بقيادة السعودية للصناعات الدوائية

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم الاثنين على ارتفاع بقيادة السعودية للصناعات الدوائية ، إذ اختتم المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – الجلسة مرتفعا بنسبة 0.45%، بما يعادل 51.22 نقطة، ليسجل 11,545.13 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 265.7 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 7.1 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 510.6 ألف صفقة.

صعود السعودية للصناعات الدوائية

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، فكانت أسهم السعودية للصناعات الدوائية ، مجموعة أسترا الصناعية، السعودية لخدمات السيارات والمعدات ، ملاذ للتأمين هي الأكثر ارتفاعا.

وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، أمريكانا، الجزيرة ريت، المجموعة السعودية، بن داود هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات, لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.02% و 9.99% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.