الأسهم السعودية تغلق الأربعاء منخفضة بقيادة قطاع الطاقة

أنهى سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الأربعاء منخفضا، ليعاود خسائره، في ظل هبوط 3 قطاعات كبرى، وسط تراجع السيولة مقارنة بالجلسة السابقة.

وأغلق المؤشر العام للسوق “تاسي” متراجعاً بنسبة 0.37%، بخسائر بلغت 42.51 نقطة، هبط بها إلى 11,461.09 نقطة

وتراجعت قيم التداول إلى 4.2 مليار ريال، مقابل 4.79 مليار ريال بالجلسة السابق، بعد هبوط كميات التداول إلى 118.14 مليون سهم، مقارنة بـ 126.95 مليون سهم، بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.

الأسهم السعودية تتراجع الأربعاء

وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، وتصدر قطاع الطاقة خسائر القطاعات الرئيسية بعد هبوطه 0.68%، وتراجع قطاع الاتصالات 0.65%، وبلغت خسائر قطاع البنوك 0.29%.

واقتصرت المكاسب على 5 قطاعات، بصدارة قطاع الإعلام والترفيه، الذي أغلق مرتفعا 1.95%، تلاه قطاع التأمين بارتفاع نسبته 0.98%، وسجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعا نسبته 0.29%.

وعلى صعد أداء الأسهم، شملت الخسائر 145 سهماً تصدرها سهم “النهدي”، بعد هبوطه 4.95%، وجاء إغلاق 55 سهماً باللون الأخضر، بصدارة سهم “عناية” الذي صعد 6.59%.

وسجل “الراجحي” أعلى قيمة تداول بـ 227.42 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لـ”بترو رابغ” بكمية تداول بلغت 13.48 مليون سهم.

وشهد السوق الموازي أداء إيجابيا بنهاية جلسة الأربعاء، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعا 0.23%، بما يعادل 46.57 نقطة، ليصل إلى مستوى 20,265.13 نقطة.

وتصدر سهم “آيكتك” المكاسب بارتفاع نسبته 5.03%، وسجل سهم “الحاسوب” أعلى الخسائر، بنسبة تراجع بلغت 5.62%..

وأنهى سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة أمس الثلاثاء مرتفعا بنسبة 0.5%، ليعاود صعوده بعد 4 جلسات من التراجع، في ظل أداء إيجابي لقطاعي البنوك الطاقة، وسط استمرار تدني السيولة.