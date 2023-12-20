الأسهم السعودية تغلق الأربعاء منخفضة بقيادة شركة الباحة

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، الأربعاء، على انخفاض بقيادة شركة الباحة، إذ هبط المؤشر بنسبة 0.1%، عند 11702 نقطة، وبتداولات بلغت 5.770 مليار ريال.

ووفقًا لبيانات “تداول”، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 228.959 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.181 تريليون ريال.

تراجع سهم شركة الباحة

ارتفعت أسهم 110 شركات، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت أسهم 106، من بين 231 شركة مُدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، ساسكو، والدريس، وساكو، ومسك، وأنابيب السعودية، الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم شركة الباحة ، والآمار، وعلم، وسدافكو، ومجموعة الحكير، الأكثر انخفاضًا.

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على انخفاض بنسبة 0.8%، عند 23726 نقطة، وبتداولات بلغت 21.968 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، نحو 1.5 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.438 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 27 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 30، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.