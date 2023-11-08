الأسهم السعودية تغلق الأربعاء منخفضة بقيادة شركة الباحة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تاسي اليوم الأربعاء، على انخفاض بقيادة سهم شركة الباحة ، إذ هبط المؤشر بنسبة 0.2%، عند 10928 نقطة، وبتداولات بلغت 5.503 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 217.615 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.081 تريليون ريال.

تراجع سهم شركة الباحة

انخفضت أسهم 118 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 96، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، لازوردي، ونسيج، والأبحاث والإعلام، ومجموعة فتيحي، والأصيل، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركة الباحة ، وذيب، ونادك، ومبكو، وساسكو، الأكثر انخفاضا.

أنهى مؤشر السوق الموازية نمو تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 3.3%، عند 23047 نقطة، وبتداولات بلغت 12.894 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 890.487 ألف سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 48.594 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 26 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 22، من بين 73 شركة مدرجة في السوق الموازية.