الأسهم السعودية تغلق الأربعاء منخفضة بقيادة «وقت اللياقة»

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأربعاء على انخفاض بقيادة شركة وقت اللياقة ، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – الجلسة متراجعا 43.03 نقطة عند مستوى 11,122.23 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 235.3 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 6.3 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 441.8 ألف صفقة.

تراجع سهم وقت اللياقة

وكانت أسهم شركات جزيرة تكافل، سمو، الدرع العربي، عذيب للاتصالات، الأسماك هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات وقت اللياقة ، سابك، أمريكانا، بوبا العربية، الدواء هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 2.89% و 9.93% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وترواحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.93% و 6.18% على التوالي.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية – نمو حد أعلى – تعاملات اليوم على ارتفاع بواقع 147.38 نقطة ليغلق عند مستوى 22,512.97 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 26.2 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية نحو 1.7 مليون سهم، تمت من خلال 2,412 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية ، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 108 شركات عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 107 شركات، وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية – نمو حد أعلى – ارتفاعا بأسهم 27 شركة، وانخفاضا لأسهم 18 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.