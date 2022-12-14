الأسهم السعودية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة «المواساة»

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.26% رابحًا 26.98 نقطة ليغلق عند مستوى 10248.12 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.54% رابحًا 99.36 نقطة ليغلق عند مستوى 18641.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 347.9 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

وصعد 17 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 4.43%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.79%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.62%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.29%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.19%، ثم قطاعي الطاقة، والسلع الرأسمالية بنسبة 1.05%، 1.04%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات إدارة وتطوير العقارات، وتجزئة السلع الكمالية، والبنوك، والمرافق العامة بنسبة 0.92%، 0.5%، 0.4%، 0.15%، على التوالي.

وقفز 131 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “المواساة” بنسبة 6.87%، ثم سهم “كيان السعودية” بنسبة 6.56%، ثم سهم “سلوشنز” بنسبة 6.28%، وتراجع 70 سهمًا على رأسها سهم “الإنماء طوكيو” بنسبة 9.90%، ثم سهم “البلاد” بنسبة 4.87%، ثم سهم “أسمنت تبوك” بنسبة 3.82%، فيما تصدر سهم “أمريكانا” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 721.7 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

زاد المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 0.08% رابحًا 1.39 نقطة ليغلق عند مستوى 1853.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 614.9 ألف سهم بقيمة 178.4 ألف دينار بحريني.

وارتفع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 22.97% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.51%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 9.42% مدفوعًا بصعود سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.41%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 5.96% مدفوعًا بصعود سهم بنك السلام بنسبة 3.09%.

فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 18.5% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.86%، وهبط سهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 0.74%.