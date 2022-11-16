الأسهم السعودية تغلق الأربعاء مرتفعة بصدارة «اتحاد الخليج الأهلية»

اختتم سوق الأسهم السعودية “تداول”، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على أداء إيجابي؛ بدعم ارتفاع السيولة، وصعود أغلب القطاعات بصدارة قطاع تجزئة الأغذية الذي صعد 2.73%.

وأغلق المؤشر العام للسوق السعودي “تاسي” مرتفعًا 0.49%، بمكاسبَ بلغت 54.66 نقطة، صعد بها إلى مستوى 11,151.24 نقطة.

وارتفعت قيم التداول إلى 5.72 مليار ريال، مقابل 4.9 مليار ريال بالجلسة السابق، وصعدت كميات التداول إلى 130.45 مليون سهم، مقارنة بـ 121.44 مليون سهم، بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.

وفيما يخص أداء الأسهم، شملت المكاسب 125 سهمًا، تصدّرها “اتحاد الخليج الأهلية” بارتفاع 9.95%.

وتصدّر سهم “توبي” نشاط الأسهم من حيث القيمة، في أولى جلساته بالسوق السعودية، بقيمة تداول بلغت 709.47 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم “أرامكو السعودية” بـ11.89 مليون سهم.