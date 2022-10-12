الأسهم السعودية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة قطاع البنوك

اختتمت سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الأربعاء مرتفعة، بدعم ارتفاع 3 قطاعات كبرى.

وارتفع المؤشر العام للسوق السعودي “تاسي” 0.32%، بمكاسب بلغت 37.08 نقطة، صعد بها إلى مستوى 11,551.34 نقطة.

الأسهم السعودية تصعد الأربعاء

وراتفع السوق الموازي مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعا 0.22%، مضيفا 42.56 نقطة ،ليرتفع إلى مستوى 19,724.3 نقطة.

وسجلت قيم التداول 4.91 مليار ريال، من خلال 143.75 مليون سهم، مقابل 4.41 مليار ريال، بتداولات بلغت 124.15 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.

وارتفع قطاع البنوك الذي سجل ارتفاعا 0.44%، وارتفع قطاع المواد الأساسية 0.48%، وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعا نسبته 0.2%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعًا بمقدار 95.97 نقطة، أي ما نسبته 0.75%، ليصل إلى 12 ألفًا و850.49 نقطة.

وجرى خلال جلسة اليوم تداول 183 مليونًا و449 ألفًا و480 سهمًا، بقيمة 385 مليونًا و878 ألفًا و822.542 ريالًا، نتيجة تنفيذ 13424 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 29 شركة ، بينما انخفضت أسعار 11 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,875.14 نقطة بانخفاض قدره 3.37 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 656.61 نقطة بانخفاض قدره 0.49 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و884 ألفًا و34 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و382 ألفًا و619 دينارًا بحرينيًا، نفذت من خلال 61 صفقة.