الأسهم السعودية تغلق الأربعاء مرتفعة بالتزامن مع تحسن أسعار النفط

ارتفعت سوق الأسهم السعودية، في جلسة اليوم الأربعاء، بالتزامن مع تحسن أسعار النفط، والتفاؤل داخل السوق بالنتائج الإيجابية للشركات، والتوقعات الجيدة للاقتصاد السعودي.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، حيث أشارت بيانات القطاع إلى انخفاض كبير في مخزونات النفط الخام الأميركية قبل رفع أسعار الفائدة المتوقع من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

أداء الأسهم السعودية

فيما توقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، نمو اقتصاد السعودية بنسبة 7.6% العام الحالي، و3.7% خلال العام 2023، وجاءت توقعات لنمو الاقتصاد السعودي في 2023 أعلى من توقعاته السابقة في أبريل الماضي عند 3.6%، فيما أبقى على توقعاته للعام 2022 دون تغيير.

وصعد مؤشر “تاسي”، عند الإغلاق بنسبة 0.74% أو ما يعادل 88 نقطة عند مستوى 12052 نقطة، في ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي.

وبلغت قيمة التداولات 5.4 مليار ريال عبر التداول على نحو 138.6مليون سهم.

وارتفعت أسعار 91 سهما تصدرها سهم “المتقدمة” بنحو 5.5%، مقابل تراجع 107 أسهم بصدارة “المتحدة للتأمين” بنسبة 9.88%، وذلك من بين 215 شركة مدرجة.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، سهم الراجحي والإنماء وأرامكو، بينما تصدر دار الأركان والإنماء وأرامكو لأحجام التداول.

وقال محلل أسواق مالية، حمد العليان، إن سوق الأسهم السعودية كانت تنتظر أخبارا إيجابية في موسم الإفصاحات الفصلية، وهذا انعكس على ارتفاع 7 جلسات متواصلة.

وأضاف العليان أن إعلانات الشركات السعودية عن الربع الثاني تظهر عدم تسجيل خسائر حتى الآن.

وذكر أن النتائج المالية لقطاع البنوك المدرجة في سوق الأسهم السعودية جاءت إيجابية خصوصا بنك الإنماء والأهلي السعودي.

وأوضح أن البنوك التي أفصحت عن نتائجها اتفقت على أن المخصص الائتماني انخفض، مما ساهم في ارتفاع ربحية البنوك، فيما أشارت إلى تأثير رفع أسعار الفائدة على انخفاض حجم الودائع.

وكشف العليان أن البنوك السعودية في معزل بشكل آمن من تأثيرات رفع الفائدة مقارنة بالبنوك الأخرى العالمية، مستفيدة من التشريعات التي يصدرها البنك المركزي السعودي.

وقال العليان إن البنك الأهلي السعودي سجل انتعاشه في الأرباح بعد إتمام عملية الاندماج.