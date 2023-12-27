الأسهم السعودية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة أسترا الصناعية

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات، اليوم الاربعاء، على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي، قرب أعلى مستوياته في 5 أشهر، بقيادة سهم شركة أسترا الصناعية ، وأغلق المؤشر العام للأسهم السعودية (تاسي) جلسة اليوم مرتفعا بنحو 16.72 نقطة إلى مستوى 11,889.35 نقطة، بعدما تجاوز مستوى 11,913 نقطة بوقت مبكر من الجلسة،

صعود سهم أسترا الصناعية

وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 280.7 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 7.9 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 496.2 ألف صفقة.

وفيما يتعلق بتداولات الأسهم السعودية اليوم، فكانت أسهم شركات أسترا الصناعية ، سال، عذيب للاتصالات، أديس، الكيميائية هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات تْشب، جازادكو، بترو رابغ، ساسكو، سينومي سنترز هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات، ولقد تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 1.43% و 9.92% بتعاملات سوق الأسهم السعودية.

السوق الموازية

هذا، بينما أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية للسوق الموازية (نمو حد أعلى) تعاملات اليوم على انخفاض بحوالي 29.47 نقطة، ليغلق عند مستوى 23,992.54 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى 22 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية نحو 1.5 مليون سهم، تمت من خلال 2,619 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية اليوم، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 137 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 76 شركة.

وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية، ارتفاعا بأسهم 42 شركة، وانخفاضا لأسهم 24 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة