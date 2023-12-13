الأسهم السعودية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة شركة الباحة

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بقيادة شركة الباحة، إذ صعد المؤشر بنسبة 0.1% عند 11401 نقطة، وبتداولات بلغت 5.234 مليار ريال.

ووفقًا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 203.187 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.065 تريليون ريال.

ارتفعت أسهم 80 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 135، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

صعود سهم شركة الباحة

وكانت أسهم شركة الباحة، وسال، ونسيج، والعربية، والمنجم، الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم شركات، أيان، وسهل، وأنابيب السعودية، والمراعي، ومجموعة الحكير، الأكثر انخفاضًا.

أغلق مؤشر السوق الموازية، “نمو”، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 23731 نقطة، وبتداولات بلغت 106.536 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.397 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 47.073 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 28 شركة، فيما انخفضت 32، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.