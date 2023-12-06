الأسهم السعودية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة شركة نادك

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بقيادة شركة نادك ، إذ ارتفع المؤشر بنسبة 0.3%، عند 11174 نقطة، وبتداولات بلغت 5.781 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 243.739 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.026 تريليون ريال.

صعود سهم شركة نادك

ارتفعت أسهم 118 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 95، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، نادك (الشركة الوطنية للتنمية الزراعية)، وكابلات الرياض، وعناية، وسيسكو القابضة، وسناد القابضة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، نقي، والمتحدة للتأمين، وشمس، والعمران، وأسمنت الرياض، الأكثر انخفاضا.

أغلق مؤشر السوق الموازية نمو على انخفاض بنسبة 1.9% عند 23549 نقطة، وبتداولات بلغت 34.434 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.863 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 48.182 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 26 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 33، من بين 78 شركة مدرجة في السوق الموازية.