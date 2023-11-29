الأسهم السعودية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة أنعام القابضة

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.02% عند 11103 نقاط، وبتداولات بلغت 4.263 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 301.133 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.049 تريليون ريال.

صعود سهم أنعام القابضة

ارتفعت أسهم 119 شركة بنهاية تداولات اليوم، بينما انخفضت 96، من بين 231 مدرجة في السوق الرئيسية.

كانت أسهم شركات، أنعام القابضة، والدوائية، والباحة، ونادك، والأسماك، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الأبحاث والإعلام، ونسيج، ولومي، والتطويرية الغذائية، والوطنية للتعليم، الأكثر انخفاضا.

أغلق مؤشر السوق الموازية نمو على ارتفاع بنسبة 1.8%، عند 25082 نقطة، وبتداولات بلغت 27.455 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.227 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 53.710 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 30 شركة عند الإغلاق اليوم، بينما انخفضت 19، من بين 76 شركة مدرجة في السوق الموازية.