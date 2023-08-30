الأسهم السعودية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة «سينومي ريتيل»

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع بقيادة سينومي ريتيل، إذ صعد المؤشر بنسبة 1.2%، ليصل إلى 11574 نقطة، وبتداولات بلغت 5.641 مليار ريال.

ووفقًا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 182.323 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية 11.327 تريليون ريال.

صعود سهم سينومي ريتيل

ارتفعت أسهم 174 شركة من بين 228 شركة مدرجة في السوق الرئيسية، بينما انخفضت 38 منها.

وكانت أسهم شركات، سينومي ريتيل، والصناعات الكهربائية، والتعمير، والإعادة السعودية، وعلم، الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم الباحة، والتموين، والتطويرية الغذائية، وأميانتيت، والدواء الأكثر انخفاضًا.

وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00% و5.88%.

أغلق مؤشر السوق الموازية «نمو» على ارتفاع بنسبة 0.3%، ليصل إلى 23656 نقطة، وبتداولات بلغت 59.573 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.209 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 50.774 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 28 شركة، فيما انخفضت 22، من بين 65 شركة مدرجة في السوق الموازية.