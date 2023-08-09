الأسهم السعودية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة اتحاد الخليج الأهلية

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم الأربعاء على ارتفاع ، بقيادة اتحاد الخليج الأهلية ، إذ أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – الجلسة منخفضا 0.37% ليسجل 11,286.21 نقطة وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 246.1 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 5.6 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 386.9 ألف صفقة.

صعود سهم اتحاد الخليج الأهلية

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، فكانت أسهم شركات إتحاد الخليج الأهلية ، نادك، أنابيب، اللجين، الباحة هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات مجموعة صافولا، مجموعة فتيحي، المواساة، الخليجية العامة، اليمامة للحديد هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 3.14% و 9.94% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية – نمو حد أعلى – تعاملات اليوم على صعود بواقع 0.69% مسجلا 23,702.46 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 36.5 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية نحو 1.8 مليون سهم، تمت من خلال 3,440 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية ، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 145 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 68 شركة، وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية – نمو حد أعلى – ارتفاعا بأسهم 28 شركة، وانخفاضا لأسهم 22 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة