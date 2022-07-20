الأسهم السعودية تغلق الأربعاء مرتفعة بدعم من نتائج الأعمال الجيدة للشركات

واصلت سوق الأسهم السعودية تحقيق المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، بعد أن ارتفعت في نهاية تعاملات الأربعاء، بدعم نتائج الأعمال الجيدة للشركات، وبقاء أسعار النفط مرتفعة فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وارتفع المؤشر الرئيسي عند الإغلاق بنسبة 0.88%، أو ما يعادل 102 نقطة، ليصعد المؤشر إلى مستوى 11864 نقطة. وكان المؤشر قد سجل ارتفاعًا بنسبة 1.79% في جلسة أمس الثلاثاء.

صعود الأسهم السعودية

وبلغت قيمة التداولات نحو 7.9 مليار ريال، عبر التداول على نحو 218 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 119 سهمًا مقابل تراجع 81 سهمًا من إجمالي 215 شركة مدرجة.

وتصدّر الارتفاعات سهم “إم آي إس” بنسبة 10% عند سعر 96.8 ريال للسهم، تلاه سهم “العبد اللطيف” بنسبة 9.9% عند 19.6 ريال، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم “المنجم” بنسبة ارتفاع 9.56% مسجلًا 69.9 ريال.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر تراجعًا سهم “المتحدة للتأمين” بنسبة هبوط 9.96% عند سعر 19.7 ريال، تلاه سهم “سايكو” بنسبة 9.9% عند سعر 15.94 ريال.

وعلى مستوى قيم التداول تصدر سهم “الراجحي” بنحو 760 مليون ريال، تلاه سهم اس تي سي بـ420 مليون ريال.

فيما تصدّر أحجام التداولات سهم دار الأركان بـ12 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بـ11 مليون سهم, وفي المرتبة الثالثة سهم كيان السعودية بـ9.8 مليون سهم.