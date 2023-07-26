الأسهم السعودية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة مجموعة الحكير

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية، السوق المالية السعودية، ارتفاعًا طفيفًا بنهاية تداول اليوم الأربعاء، بقيادة مجموعة الحكير، إذ صعد المؤشر العام في الأسهم السعودية، خلال التعاملات، بما يعادل 0.20% ليصل إلى مستوى 11906.13 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى أكثر من 237 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 6.2 مليار ريال سعودي، تمّت من خلال 391 ألف صفقة تداول.

صعود مجموعة الحكير

وبالنسبة لحركة تداول الأسهم السعودية، كانت أسهم شركات مجموعة الحكير، وتنمية، وسابك للمغذيات الزراعية، وتكوين، والأبحاث والعلوم هي الأكثر ارتفاعًا،

بينما أسهم شركات عناية، والإنماء، ومدينة المعرفة، وملاذ للتأمين، وذيب، هي الأكثر انخفاضًا خلال التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.59% و3.22% خلال تداول الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الآخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية “تداول”، اليوم الأربعاء، منخفضًا بشكل قوي وبنحو 523.08 نقطة، ليستقر عند مستوى 24589.59 نقطة.

وبلغ حجم التداول نحو 43 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية نحو 3.1 مليون سهم، من خلال 4769 صفقة.