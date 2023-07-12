الأسهم السعودية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة أنعام الدولية القابضة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم الأربعاء مرتفعا 62.69 نقطة ليصل لمستوى 11727.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.8 مليارات ريال سعودي.

وقاد سهم أنعام الدولية القابضة صعود المؤشر، بنسبة 9۔4% إلى 1.28ريال سعودي، وتلاه أسهم علم والمتحدة للإلكترونيات والباحة للاستثمار والتنمية.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، 443 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضا 376.32 نقطة ليقفل عند مستوى 22890.95 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.