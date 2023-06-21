الأسهم السعودية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة ملاذ للتأمين

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم الأربعاء على ارتفاع هامشي بقيادة ملاذ للتأمين، حيث اختتم المؤشر العام للأسهم السعودية “تاسي” الجلسة على صعود بنسبة 0.30%، بما يعادل 34.80 نقطة ليسجل 11.466.17 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 193.6 مليون سهم، وبقيمة تقدَّر بحوالي 5.4 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 417.6 ألف صفقة.

صعود سهم ملاذ للتأمين

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، كانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، الأصيل، سلامة، رعاية هي الأكثر ارتفاعًا،

بينما كانت أسهم شركات الإعادة السعودية، بروج للتأمين، السيف غاليري، صدر، النايفات هي الأكثر انخفاضًا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.91% و3.21% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

على الجانب الآخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية- نمو حد أعلى- تعاملات اليوم على ارتفاع بواقع 298.51 نقطة مسجلًا 27,266.34 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 27.9 مليون ريال سعودي،

كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 1.7 مليون سهم، تمت من خلال 3355 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية ، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعًا لأسهم 122 شركة عند الإغلاق،

في حين تراجعت أسهم 90 شركة، وفي الوقت نفسه شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية- نمو حد أعلى- ارتفاعًا بأسهم 27 شركة، وانخفاضًا لأسهم 27 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.