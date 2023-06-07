الأسهم السعودية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة عذيب للاتصالات

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم الأربعاء على ارتفاع بقيادة عذيب للاتصالات، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية “تاسي” على صعود بنحو 55.96 نقطة ليسجل 11.372.83 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 180.8 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 6.9 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 447.1 ألف صفقة.

صعود سهم عذيب للإتصالات

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، كانت أسهم عذيب للاتصالات، والسعودي الألماني الصحية، وذيب، واليمامة للحديد، وساسكو هي الأكثر ارتفاعًا،

بينما كانت أسهم شركات أسواق ع العثيم، ومجموعة صافولا، التموين، والآمار، وتكافل الراجحي هي الأكثر انخفاضًا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.57% و2.10% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الآخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية- نمو حد أعلى- تعاملات اليوم على ارتفاع بواقع 52.80 نقطة مسجلًا 21,481.58 نقطة،

وبلغ حجم التداول نحو 47 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 609.4 ألف سهم، تمت من خلال 2493 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعًا لأسهم 115 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 86 شركة،

وفي الوقت نفسه شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية- نمو حد أعلى- ارتفاعًا بأسهم 30 شركة، وانخفاضًا لأسهم 15 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.