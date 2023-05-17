الأسهم السعودية تغلق الأربعاء مرتفعة بدعم من قطاعي البنوك والمواد الأساسية

أنهت سوق الأسهم السعودية، جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع ملحوظ، ليعاود مكاسب بعد 3 جلسات من التراجع، بدعم قطاعي البنوك والمواد الأساسية ، وسط تراجع السيولة مقارنة بالجلسة السابقة.

وأغلق المؤشر العام للسوق “تاسي” مرتفعاً بنسبة 0.64%، بمكاسب بلغت 71.58 نقطة، صعد بها إلى مستوى 11,277.6 نقطة.

وتراجعت قيم التداول إلى 6.02 مليار ريال، مقابل 6.9 مليار بالجلسة السابقة، وهبطت الكميات إلى 204.38 مليون سهم مقارنة بحوالي 241.45 مليون سهم، تم التداول عليها بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.

صعود قطاعي البنوك والمواد الأساسية

وجاء إغلاق 11 قطاعًا باللون الأخضر، بصدارة قطاع إنتاج الأغذية الذي صعد 2.35%، وارتفع قطاع البنوك 1.5%، وسجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعا نسبته 0.33%.

وشهدت بقية القطاعات أداء سلبيا، وتصدر قطاع الخدمات التجارية والمهنية الخسائر بعد هبوطه 4.43%، وتراجع قطاع الطاقة 0.81%، وأغلق قطاع الاتصالات متراجعا 0.14%.

وغلب اللون الأخضر على أداء الأسهم، بارتفاع 136 سهما مقابل 75 سهما أغلقت على تراجع، وجاء إغلاق 12 سهما بدون تغيير.

وتصدر سهم ” الحسن غازي إبراهيم شاكر”، المكاسب بعد ارتفاعه 9.83% إلى 26.25 ريال.

وجاء سهم ” الخطوط السعودية للتموين” على رأس الأسهم الخاسرة، بنسبة تراجع بلغت 7.37%. إلى 88.0 ريال.

وسجل سهم “السعودي الألماني الصحية” أعلى قيمة تداول بـ 314.42 مليون سهم، وكانت أعلى الكميات لسهم “أمريكانا” بكمية بلغت 11.72 مليون سهم.

وفيما يخص أداء السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعا 0.88%، بما يعادل 182.07 نقطة، ليصل إلى مستوى 20,864.69 نقطة.

وتصدر سهم “بلدي” المكاسب بارتفاع نسبته 13.32%، وسجل سهم “برغرايززر” أعلى الخسائر بعد هبوطه 7.29%.

وأنهى المؤشر العام للسوق “تاسي” جلسة أمس الثلاثاء متراجعاً 0.22%، ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي، وسط تراجع 3 قطاعات كبرى.