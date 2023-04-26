الأسهم السعودية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة «الوطنية للتربية والتعليم»

واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم الأربعاء بقيادة سهم الوطنية للتربية والتعليم ، ليرتفع مؤشر “تاسي” للجلسة السادسة على التوالي، ووسط سيولة قوية على الرغم من معاودة أسعار النفط التراجع دون 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 31 مارس.

وعادت أسعار النفط للتراجع في تعاملات اليوم الأربعاء، على الرغم مما أظهرته بيانات من القطاع انخفاضا كبيرا في مخزونات النفط الخام الأمريكية قبيل صدور البيانات الحكومية.

وتراجع خام برنت 83 سنتا أو 0.83% إلى 79.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:29 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا أو 0.78% إلى 76.60 دولار للبرميل.

صعود «الوطنية للتربية والتعليم»

وصعد المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تاسي” بنسبة 0.37% أو 42.11 نقطة ليغلق عند مستوى 11307.22 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.88 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 245.9 مليون سهم، وسجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 42 شركة من إجمالي 224 شركة.

وكانت أسهم شركات: الوطنية للتربية والتعليم، ومتطورة، وريدان، ولازوردي، وميدغلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحيت بين 9.9% و4.7%، أما أسهم شركات: الصناعات الكهربائية، وأسواق المزرعة، والعربي، والرياض، وزين السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، بنسب تراوحت بين 2.7% و 1.55%..

وتصدر سهم الوطنية للتربية والتعليم قائمة الأسهم المرتفعة، حيث ارتفع بنسبة 9.9% إلى 116.4 ريال سعودي.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والكثيري، والراجحي، وأرامكو السعودية، وزين السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، واس تي سي، وينساب، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.