الأسهم السعودية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة «إعمار المدينة الاقتصادية»

شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية تعافيا خلال تعاملات يوم الأربعاء بقيادة “إعمار المدينة الاقتصادية” ، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – على صعود بنسبة 0.80%، بما يعادل 86.34 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,935.39 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 153.8 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 5.7 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 314.2 صفقة.

صعود سهم «إعمار المدينة الاقتصادية»

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، فكانت أسهم شركات إعمار، أنابيب الشرق، مسك، مرافق، أسواق العثيم هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات سلوشنز، أسيج، الكثيري، الشرقية للتنمية، التعاونية هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات, لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 1.89% و 6.50% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية ، حيث صعد بنسبة 6.5% إلى 8.52 ريال.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية تعاملات اليوم على ارتفاع أيضا بنحو 123.04 نقطة مسجلا 20,235.61 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 14.6 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 247 ألف سهم، تمت من خلال 1,601 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية ، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 133 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 81 شركة، وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية ارتفاعا بأسهم 27 شركة، وانخفاضا لأسهم 14 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.