الأسهم السعودية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة شركة «العربية للأنابيب»

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنهاية تعاملات يوم الأربعاء بقيادة شركة العربية للأنابيب ، بعد جلستين من الاستقرار، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – على صعود بنسبة 0.34%، بما يعادل 35.10 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,503.18 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 250.9 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 5.7 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 408.1 صفقة.

صعود العربية للأنابيب

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، فكانت أسهم شركات العربية للأنابيب ، الكثيري، شاكر، السعودي الألماني الصحية، دله الصحية هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات ثمار، رعاية، سيرا، الصناعات الكهربائية، صدق هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات, لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 2.54% و 10.00%خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية تعاملات اليوم على ارتفاع بنحو 68.96 نقطة ليستقر عند مستوى 19,603.35 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 17.3 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 301.3 ألف سهم، تمت من خلال 1,824 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية ، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 148 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 61 شركة، وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية ارتفاعا بأسهم 14 شركة، وانخفاضا لأسهم 28 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.