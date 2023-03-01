الأسهم السعودية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة «العربي»

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.89% رابحًا 89.56 نقطة ليغلق عند مستوى 10192.26 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.06% رابحًا 12.10 نقطة ليغلق عند مستوى 19216.88 نقطة، وبلغ حجم التداول 168.6 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

وصعد 13 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 4.02%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.32%، يليه قطاع البنوك بنسبة 2.22%، ثم قطاعي النقل والأدوية بنسبة 1.98%، 1.94%، على التوالي، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية، والسلع طويلة الأجل بنسبة 1.8%، 1.79%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.6%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 1.45%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.13%.

وقفز 138 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “العربي” بنسبة 8.60%، ثم سهم “نسيج” بنسبة 7.76%، ثم سهم “الرياض” بنسبة 5.37%، وتراجع 70 سهمًا على رأسها سهم “رتال” بنسبة 4.37%، ثم سهم “أسمنت الجوف” بنسبة 4.03%، ثم سهم “أسترا الصناعية” بنسبة 3.87%، فيما تصدر سهم “الراجحي” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 452.4 مليون سعودي.

بورصة الكويت

ومقابل هذا، تباينت مؤشرات بورصة الكويت إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.16% رابحًا 11.91 نقطة ليغلق عند مستوى 7256.34 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.22% رابحًا 17.62 نقطة ليغلق عند مستوى 8087.39 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسرًا 4.40 نقطة ليغلق عند مستوى 5544.30 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.08% خاسرًا 4.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5698.61 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 100 مليون سهم بقيمة 29.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7853 صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 5.26%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.43%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.33%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.11%، وأخيرًا قطاعي التأمين، والاتصالات بنسبة 0.06%، 0.01%، على التوالي، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.36%، ثم قطاعات الخدمات الاستهلاكية، والخدمات المالية، والطاقة بنسبة 0.26%، 0.25%، 0.23%، على التوالي، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.15%.