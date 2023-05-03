«الأسهم السعودية» تغلق الأربعاء متراجعة.. و«مصرف الإنماء» يهبط بنسبة 5.65%

أنهى سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الأربعاء بتراجع ملحوظ بصدارة مصرف الإنماء ، ويواصل المؤشر خسائره للجلسة الثالثة على التوالي، ويسجل أعلى خسائره في 30 جلسة، وسط تراجع شبه جماعي للقطاعات.

وأغلق المؤشر العام للسوق “تاسي” متراجعاً بنسبة 1.30 %، (أعلى خسائر منذ جلسة 15 مارس 2023)، فاقدا 145.44 نقطة من قيمته، هبط بها إلى 11,073.17 نقطة.

تراجع مصرف الإنماء

وارتفعت قيم التداول إلى 5.97 مليار ريال مقابل 5.5 مليار ريال من خلال 231.53 مليون سهم مقابل 190.54 مليون سهم بالجلسة السابقة.

وتراجعت جميع القطاعات باستثناء قطاع “المرافق العامة” المرتفع بنسبة 0.26%، وفي المقابل تصدر الخاسرين قطاع خدمات”الاتصالات” بنسبة 2.96%، وتراجع قطاع” البنوك” بنسبة 1.43%، وتراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.33%.

وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت الخسائر 180 سهما بصدارة “مصرف الإنماء”، الذي هبط 5.65%، وجاء إغلاق 33 سهما باللون الأخضر، تصدرها “السيف جاليري” بارتفاع نسبته 3.19%.

وتصدر “الإنماء” الأسهم النشطة بالقيمة، بنحو 710.77 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم “أمريكانا” بتداولات بلغت 46.27 مليون سهم.

وشهد السوق الموازي أداء سلبيا بنهاية جلسة اليوم الأربعاء، ليغلق المؤشر متراجعا 0.92%، فاقدا 192.44 نقطة من قيمته، هبطت به إلى مستوى 20,670.85 نقطة.

وتصدر سهم “كير” الخسائر بتراجع نسبته 8.42%، فيما سجل سهم “الرعاية المستقبلية” أعلى المكاسب بعد أن قفز 5.89%.

وأغلق المؤشر العام للسوق “تاسي” تعاملات جلسة أمس الثلاثاء متراجعاً بنسبة 0.59%، بخسائر بلغت 67 نقطة، هبط بها إلى 11,218.61 نقطة.