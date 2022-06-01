الأسهم السعودية تغلق الأربعاء متراجعة بشكل طفيف

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية، السوق المالي السعودي، بشكل طفيف بنهاية جلسة الأربعاء، حيث انخفض المؤشر العام للأسهم السعودية بنحو 155.27 نقطة ليصل إلى مستوى 12766.47 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى أكثر من 182 مليون سهم، وبقيمة تقدر بنحو 6.8 مليار ريال سعودي، تمّت من خلال ما يقرب من 359 ألف صفقة تداول.

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم السعودية، كانت أسهم شركات أمانة للتأمين، والعقارية، وعذيب للاتصالات، والدوائية، والباحة، هي الأكثر ارتفاعًا،

بينما كانت أسهم شركات معادن، والبلاد، والمراعي، وأكوار باور، والإنماء، هي الأكثر تراجعًا، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.92% و9.98% خلال تداول سوق الأسهم السعودية.

على الجانب الآخر أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية تداول اليوم الأربعاء مرتفعًا بنحو 108.74 نقطة، ليستقر عند مستوى 22879.25 نقطة.

وبلغ حجم التداول نحو 30 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 503 آلاف سهم من خلال 2069 صفقة.