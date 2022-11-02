الأسهم السعودية تغلق الأربعاء متراجعة.. وصعود «دار الأركان»

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.15 نقطة ليغلق عند مستوى 11530.29 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.19% خاسرًا 234.16 نقطة ليغلق عند مستوى 19366.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 198.7 مليون سهم بقيمة 7 مليارات ريال.

أداء الأسهم السعودية

وهبط 14 قطاعًا ببورصة السعودية، على رأسها الاستثمار والتمويل بنسبة 2.07%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.55%،

يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.53%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.3%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.19%،

ثم قطاعا المواد الأساسية، والتأمين بنسبتيْ 0.84%، 0.83%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.25%، ثم قطاعات المرافق العامة، والبنوك، وإدارة وتطوير العقارات بنسب 0.98%، 0.94%، 0.91%، على التوالي.

وقفز 63 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم “دار الأركان” بنسبة 5.4%، ثم سهم “سيرا” بنسبة 5.15%، ثم سهم “عذيب للاتصالات” بنسبة 5.03%،

وتراجع 137 سهمًا، على رأسها سهم “تبوك الزراعية” بنسبة 6.64%، ثم سهم “الخليجية العامة” بنسبة 5.69%، ثم سهم “ريدان” بنسبة 5.48%، فيما تصدر سهم “معادن” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.23 مليار ريال سعودي.

بورصة البحرين

انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 0.06% خاسرًا 1.15 نقطة ليغلق عند مستوى 1862.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 572.3 ألف سهم بقيمة 315.2 ألف دينار بحريني،

وتراجع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 6.64% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الإسلامي بنسبة 5%، وهبط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 4.35%،

فيما ارتفع قطاع مواد البناء بنسبة نمو 4.59% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.1%.