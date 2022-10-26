الأسهم السعودية تغلق الأربعاء متراجعة.. وصعود «مجموعة فتيحي»

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.46% خاسرًا 175.09 نقطة ليغلق عند مستوى 11798.77 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية “نمو” بنسبة 1.12% خاسرًا 223.93 نقطة ليغلق عند مستوى 19714.75 نقطة، وبلغ حجم التداول 160.4 مليون سهم بقيمة 6.2 مليار ريال.

الأسهم السعودية الأربعاء

وهبط 17 قطاعًا ببورصة السعودية؛ على رأسها الأدوية بنسبة 2.66%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.46%،

يليه قطاعا تجزئة الأغذية، والبنوك بنسبتيْ 2.08%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.99%، ثم قطاعا الرعاية الصحية، والاستثمار والتمويل بنسبتيْ 1.26%، 1.24%، على التوالي،

فيما ارتفعت قطاعات المرافق العامة، والسلع طويلة الأجل، والاتصالات، والإعلام والترفيه بنسب 1.93%، 0.62%، 0.34%، 0.22%، على التوالي.

وقفز 55 سهمًا، خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم “مجموعة فتيحي” بنسبة 4.62%، ثم سهم “أسمنت الجوف” بنسبة 4.35%، ثم سهم “سلامة” بنسبة 4.15%،

وتراجع 147 سهمًا؛ على رأسها سهم “الصقر للتأمين” بنسبة 10%، ثم سهم “بن داود” بنسبة 5.41%، ثم سهم “سلوشنز” بنسبة 4.98%، فيما تصدَّر سهم “اس تي سي” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغ 488.3 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.08% خاسرًا 1.53 نقطة ليغلق عند مستوى 1859.54 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.4 مليون سهم بقيمة 288.1 ألف دينار بحريني،

وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 45.94% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.99%، فيما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 3.97% مدفوعًا بصعود سهم بنك السلام بنسبة 2.2%.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.64% خاسرًا 203.39 نقطة ليغلق عند مستوى 12207.61 نقطة،

وبلغ حجم التداول 212.1 مليون سهم بقيمة 673 مليون ريال عبر تنفيذ 21.6 ألف صفقة، وتراجع 37 سهمًا، وارتفعت 9 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها التأمين بنسبة 2.62%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 2%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.16%، وأخيرًا البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.52%،

فيما ارتفعت قطاعات البضائع والخدمات الاستهلاكية، والاتصالات، والنقل بنسب 0.36%، 0.25%، 0.15%، على التوالي.