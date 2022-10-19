الأسهم السعودية تغلق الأربعاء متراجعة بصدارة «صناعة الورق»

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.13% خاسرًا 14.85 نقطة ليغلق عند مستوى 11795.10 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.83% خاسرًا 163.95 نقطة ليغلق عند مستوى 19561.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 130.2 مليون سهم بقيمة 4.98 مليار ريال.

تراجع الأسهم السعودية

وهبط 12 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.73%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.6%، ثم قطاعات الخدمات الاستهلاكية، وتجزئة السلع الكمالية، والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.59%، 0.55%، 0.5% على التوالي، ثم قطاعي المرافق العامة، والبنوك بنسبة 0.38%، 0.31%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.2%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 1.12%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.75%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.61%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.49%.

وقفز 86 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “جاكو” بنسبة 4.98%، ثم سهم “أسترا الصناعية” بنسبة 4.13%، ثم سهم “الدواء” بنسبة 3.67%، وتراجع 108 أسهم على رأسها سهم “صناعة الورق” بنسبة 6.6%، ثم سهم “نسيج” بنسبة 4.74%، ثم سهم “ريدان” بنسبة 3.89%، فيما تصدر سهم “الراجحي” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 376.8 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.1% رابحًا 1.93 نقطة ليغلق عند مستوى 1867.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 928 ألف سهم بقيمة 480.3 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع الصناعات بنسبة نمو 18.8% مدفوعًا بصعود سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.84%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 13.87% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.64%.

كما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 4.58% مدفوعًا بصعود سهمي بنك البحرين والكويت، بيت التمويل الكويتي، بنسبة 0.84%، 0.79%، على التوالي، فيما تراجع سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 4.76%.

بورصة الكويت

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.71% رابحًا 50.14 نقطة ليغلق عند مستوى 7138.36 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.81% رابحًا 64.48 نقطة ليغلق عند مستوى 7993.82 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.28% رابحًا 14.70 نقطة ليغلق عند مستوى 5342.54 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.03% رابحًا 1.79 نقطة ليغلق عند مستوى 5523.56 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 188.6 مليون سهم بقيمة 57.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11422 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المواد الأساسية بنسبة 4.61%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.42%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.79%، ثم قطاعات الصناعة، والمنافع، والاتصالات بنسبة 0.56%، 0.53%، 0.52%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.47%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.18%، وآخر قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.04%، فيما تراجعت قطاعات التأمين، والسلع الاستهلاكية، والطاقة بنسبة 0.47%، 0.37%، 0.04%، على التوالي.