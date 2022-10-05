الأسهم السعودية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة سهم «تهامة»

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.09% خاسرًا 10.09 نقطة ليغلق عند مستوى 11770.32 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.63% خاسرًا 128.53 نقطة ليغلق عند مستوى 20210.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 186.5 مليون سهم بقيمة 6.8 مليار ريال.

الأسهم السعودية تتراجع الأربعاء

وهبط 14 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.30%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.17%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1%، ثم قطاعي المرافق العامة، والأدوية بنسبة 0.94%، 0.93%، على التوالي، ثم قطاعات السلع طويلة الأجل، والتأمين، والسلع الرأسمالية بنسبة 0.87%، 0.84%، 0.82% على التوالي، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.15%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.8%.

وقفز 60 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “جي آي جي” بنسبة 8.33%، ثم سهم “طباعة وتغليف” بنسبة 5.15%، ثم سهم “ريدان” بنسبة 4.58%، وتراجع 148 سهمًا على رأسها سهم “تهامة” بنسبة 4.20%، ثم سهم “التعاونية” بنسبة 3.43%، ثم سهم “السعودي الألماني الصحية” بنسبة 3.21%، فيما تصدر سهم “الراجحي” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 319.8 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

وارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.23% رابحًا 4.33 نقطة ليغلق عند مستوى 1884.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.1 مليون سهم بقيمة 525.2 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 68.91% مدفوعًا بارتفاع سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 9.25% مدفوعًا بارتفاع سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.42%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 1.15% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 0.39%.