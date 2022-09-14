الأسهم السعودية تغلق الأربعاء متراجعة وسط تصاعد توقعات رفع الفائدة الأمريكية

انخفضت سوق الأسهم السعودية بنهاية جلسة، اليوم الأربعاء، بنسبة 1.58% على وقع نزيف الأسواق العالمية وتصاعد توقعات رفع الفائدة الأمريكية .

تراجعت الأسهم الأوروبية والآسيوية والخليجية، اليوم الأربعاء، لتلحق بخسائر وول ستريت الحادة بعد بيانات تضخم أميركية أعلى من المتوقع عززت التوقعات برفع أكبر للفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل.

وسجل مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) انخفاضاً بنسبة 1.58% أو ما يعادل 191 نقطة عند مستوى 11893 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 5.45 مليار ريال عبر التداول على نحو 121.83 مليون سهم.

وانخفضت أسعار 181 سهماً، تصدرها سهم “السعودي الفرنسي” بنسبة 4.86%، مقابل ارتفاع 25 سهما بصدارة “الوطنية للتعليم” بنسبة 3.95%، وذلك من بين 217 شركة مدرجة.

تزايد توقعات رفع الفائدة الأمريكية

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، أسهم الراجحي، وتكافل الراجحي بوبا العربية، وبترورابغ، وسابك، في حين تصدرت أسهم (بترورابغ، والراجحي، وتكافل الراجحي، والإنماء، وأرامكو) أحجام التداول.

وقادت أسهم قطاع “الإعلام والترفيه” التراجعات بانخفاض 2.63%، ثم البنوك بنسبة 2.07%، وقطاع المواد الأساسية 2.02%.

من جانبه، قال محلل أسواق مالية حمد العليان، إن هبوط سوق الأسهم السعودية بجلسة اليوم يندرج تحت العوامل النفسية والسلوكية للمستثمرين.

وأشار العليان إلى تدافع المستثمرين لعمليات البيع وهذا أمر غير مبرر.

وذكر أن بيانات التضخم في السعودية مقارنة بالولايات المتحدة نجد تباين كبير، بالإضافة إلى بيانات الحكومة السعودية وصندوق النقد الدولي تشير إلى نمو قوي لاقتصاد المملكة.

ويرى العليان أن عملية الربط بين تحركات وول ستريت والسوق السعودية “غير مبررة”.