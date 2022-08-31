الأسهم السعودية تغلق الأربعاء متراجعة بصدارة «سابك للمغذيات الزراعية»

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.38% خاسرًا 172.32 نقطة ليغلق عند مستوى 12283.33 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.2% رابحًا 42.44 نقطة ليغلق عند مستوى 21637.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 192.4 مليون سهم بقيمة 8.3 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

وهبط 18 قطاعًا ببورصة السعودية؛ على رأسها المواد الأساسية بنسبة 2.43%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.72%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.64%،

ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.52%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.43%، ثم قطاعا السلع الرأسمالية، والخدمات التجارية والمهنية بنسبتيْ 1.39%، 1.38%، على التوالي،

ثم قطاعا البنوك، والأدوية بنسبتي 1.26%، 1.23%، على التوالي، ثم قطاعا الخدمات الاستهلاكية وإدارة وتطوير العقارات بنسبتي 1.14%، 1.1%، على التوالي،

فيما ارتفعت قطاعات التطبيقات وخدمات التقنية، والاستثمار والتمويل، والنقل بنسب 1.08%، 0.68%، 0.59%، على التوالي.

وقفز 37 سهمًا، خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم “التعاونية” بنسبة 3.68%، ثم سهم “سيسكو” بنسبة 3.03%، ثم سهم “باتك” بنسبة 2.75%،

وتراجع 169 سهمًا؛ على رأسها سهم “بوان” بنسبة 4.76%، ثم سهم “سابك للمغذيات الزراعية” بنسبة 4.71%، ثم سهم “الرياض” بنسبة 4.70%،

فيما تصدَّر سهم “سابك للمغذيات الزراعية” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة، وبلغ 628.5 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.34% خاسرًا 26.22 نقطة ليغلق عند مستوى 7709.05 نقطة،

وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% خاسرًا 43.96 نقطة ليغلق عند مستوى 8594.60 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.29% رابحًا 16.81 نقطة ليغلق عند مستوى 5868.46 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.40% رابحًا 24.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6143.70 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 198.4 مليون سهم بقيمة 51.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10523 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت؛ على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 1.72%،

أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، يليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.6%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.55%، ثم قطاعا الخدمات الاستهلاكية، والبنوك بنسبتي 0.38%، 0.37%، على التوالي،

ثم قطاع العقار بنسبة 0.26%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.15%، فيما ارتفعت قطاعات المنافع، والطاقة، والسلع الاستهلاكية، والمواد الأساسية، والتأمين بنسب 2.03%، 1.81%، 1.36%، 0.41%، 0.26%، على التوالي.