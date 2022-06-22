الأسهم السعودية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة «جبسكو»

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 2.91% خاسرًا 339.76 نقطة ليغلق عند مستوى 11319.88 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.08% خاسرًا 225.45 نقطة ليغلق عند مستوى 20649.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 219.8 مليون سهم بقيمة 8.3 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

وهبط 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاستثمار والتمويل بنسبة 4.58%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 4.34%، يليه قطاعي الاتصالات والأدوية بنسبة 3.85%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.79%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية، والبنوك بنسبة 3.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 3.09%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.52%، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.27%.

وقفز 21 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “بحر العرب” بنسبة 4.76%، ثم سهم “بترو رابغ” بنسبة 4.41%، ثم سهم “سلامة” بنسبة 3.86%، وتراجع 188 سهمًا على رأسها سهم “جبسكو” بنسبة 9.99%، ثم سهم “أمانة للتأمين” بنسبة 7.46%، ثم سهم “معادن” بنسبة 7.27%، فيما تصدر سهم “بحر العرب” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.3 مليار ريال سعودي.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.34% خاسرًا 24.73 نقطة ليغلق عند مستوى 7217.05 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% خاسرًا 24.53 نقطة ليغلق عند مستوى 8005.24 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.47% خاسرًا 26.40 نقطة ليغلق عند مستوى 5595.76 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.22% خاسرًا 12.86 نقطة ليغلق عند مستوى 5808.18 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 187.7 مليون سهم بقيمة 56.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12 ألف صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الصناعة بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.88%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.84%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.78%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.65%، ثم قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.33%، 0.32%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.14%، فيما ارتفعت قطاعي الرعاية الصحية، والطاقة بنسبة 1.63%، 1.61%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.53%.