الأسهم السعودية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة شركة وقت اللياقة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم الأربعاء على تراجع، للجلسة الرابعة على التوالي، بقيادة سهم وقت اللياقة، إذ انخفض المؤشر العام للأسهم السعودية “تاسي” في ختام الجلسة بنحو 112.07 نقطة إلى 10.840.27 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 11 أبريل، وكان تاسي قد لامس هذا المستوى، خلال جلسة الخميس الماضي، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 323.1 مليون سهم، وبقيمة تقدَّر بحوالي 6.3 مليار ريال سعودي، تمّت من خلال 383.1 ألف صفقة.

تراجع سهم وقت اللياقة

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم، كانت أسهم شركات الإنماء طوكيو م، نادك، دار الأركان، أسترا الصناعية، وفرة، هي الأكثر ارتفاعًا،

بينما كانت أسهم شركات: وقت اللياقة، الزامل للصناعة، رعاية، علم، سلوشنز هي الأكثر انخفاضًا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 2.22% و5.90% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الآخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية- نمو حد أعلى- تعاملات اليوم على ارتفاع، بواقع 214.14 نقطة، ليغلق عند مستوى 22,758.35 نقطة،

وبلغ حجم التداول نحو 44.4 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية نحو 2.3 مليون سهم، تمت من خلال 4252 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعًا لأسهم 43 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 176 شركة،

وفي الوقت نفسه شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية- نمو حد أعلى- ارتفاعًا بأسهم 28 شركة، وانخفاضًا لأسهم 23 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.