الأسهم السعودية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة «التعاونية للتأمين»

أغلق مؤشر الأسهم السعودية اليوم الأربعاء منخفضاً بقيادة التعاونية للتأمين ، إذ خسر المؤشر 112.82 نقطة، بما يعادل 0.99%، ليقفل عند مستوى 11298.16 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 211 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 163 شركة على تراجع.

تراجع التعاونية للتأمين

وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، وسلامة، والكيماويات، وأنابيب، والإنماء طوكيوم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات التعاونية للتأمين ، وأكوا باور، ودار المعدات، ونادك، والحفر العربية الأكثر انخفاضاً في التعاملات.

وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و4.48% . فيما كانت أسهم شركات الكيماوية، وأرامكو السعودية، وشمس، وشركة الاتصالات السعودية، والباحة هي الأكثر نشاطاً في الكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، والراجحي، وعذيب للاتصالات، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 217.47 نقطة، بما يعادل 0.92% ، ليقفل عند مستوى 23328.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.