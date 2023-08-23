الأسهم السعودية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة المعذر ريت

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” اليوم الأربعاء، على انخفاض بقيادة المعذر ريت ، إذ هبط المؤشر بنسبة 0.9%، ليصل إلى 11367 نقطة، وبتداولات بلغت 5.298 مليار ريال.

ووفقا لـ”تداول”، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 201.163 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.372 تريليون ريال.

تراجع شركة المعذر ريت

ارتفعت أسهم 108 شركات في سوق الأسهم الرئيسية، بينما انخفضت 99، من بين 228 شركة مدرجة.

وكانت أسهم شركات، سلامة، وثمار، وعلم، والباحة، والحمادي، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم المعذر ريت ، وسينومي ريتيل، وأسواق المزرعة، والموارد، والمواساة، الأكثر انخفاضا.

وترواحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.98% و 3.50%.

أنهى مؤشر السوق الموازية «نمو» تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.6%، ليصل إلى 23629 نقطة، وبتداولات بلغت 33.419 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.694 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 50.329 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 33 شركة في السوق الموازية، فيما انخفضت 17، من بين 64 شركة مدرجة.