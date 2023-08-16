الأسهم السعودية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة تبوك الزراعية

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» تعاملات اليوم الأربعاء على انخفاض بقيادة تبوك الزراعية ، إذ هبط المؤشر بنسبة 0.18%، ليصل إلى 11392 نقطة، وبتداولات بلغت 5.284 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة، نحو 194.432 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.382 تريليون ريال.

تراجع سهم تبوك الزراعية

انخفضت أسهم 127 شركة، فيما ارتفعت 83، من بين 228 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، عذيب للاتصالات، والباحة، والعربية، ومسك، والمنجم الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم تبوك الزراعية، والبابطين، والأسماك، وصدر، ومرافق الأكثر انخفاضا.

وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.11% و 3.87%.

أغلق مؤشر السوق الموازية «نمو» على تراجع بنسبة 0.35%، ليصل إلى 23312 نقطة، وبتداولات بلغت 21.967 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، نحو 1.285 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 50.436 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 21 شركة، فيما انخفضت 23، من بين 64 شركة مدرجة في السوق الموازية.